21 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 192 kişi sağlığına kavuştu.

Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun. pic.twitter.com/81s6JQ6sFs