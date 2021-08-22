22 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 22.08.2021, 20:20 22.08.2021, 20:38
22 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi, 206 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.

#koronavirüs #aşı #doz #test #hasta #Vefat #Covid19 #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 22 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Beşiktaş 2 4
3. Karagümrük 2 4
4. Kasımpaşa 2 4
5. Trabzonspor 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 3
8. Konyaspor 1 3
9. Alanyaspor 2 3
10. Gaziantep FK 2 1
11. Adana Demirspor 2 1
12. Hatayspor 1 1
13. Antalyaspor 1 1
14. Rizespor 2 1
15. Göztepe 1 1
16. Kayserispor 2 1
17. Sivasspor 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Giresunspor 2 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Tuzlaspor 2 4
5. Menemenspor 2 3
6. Manisa FK 1 3
7. Samsunspor 1 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Adanaspor 2 2
10. Altınordu 2 1
11. Ankara Keçiörengücü 2 1
12. Bursaspor 1 1
13. Ankaragücü 1 1
14. Gençlerbirliği 2 1
15. Boluspor 1 0
16. Erzurumspor 1 0
17. Denizlispor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kocaelispor 1 0
Takımlar O P
1. Chelsea 2 6
2. Liverpool 2 6
3. Brighton 2 6
4. Tottenham 2 6
5. M. United 2 4
6. Everton 2 4
7. Brentford 2 4
8. Man City 2 3
9. West Ham 1 3
10. Aston Villa 2 3
11. Leicester City 1 3
12. Watford 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Barcelona 2 4
2. Mallorca 2 4
3. Valencia 2 4
4. Real Madrid 1 3
5. Sevilla 1 3
6. Atletico Madrid 1 3
7. Real Sociedad 2 3
8. Cádiz 2 2
9. Real Betis 2 2
10. Athletic Bilbao 2 2
11. Granada 2 2
12. Espanyol 2 2
13. Villarreal 2 2
14. Levante 1 1
15. Elche 1 1
16. Osasuna 1 1
17. Celta de Vigo 1 0
18. Getafe 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0