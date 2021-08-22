22 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi, 206 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.

Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9dzIhV02ne