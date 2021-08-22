22 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 22.08.2021, 20:20 22.08.2021, 20:38
Son 24 saatte 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi, 206 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.
Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9dzIhV02ne— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2021
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