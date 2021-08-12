22 bin 261 yeni vaka!

12 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 12.08.2021, 20:38
22 bin 261 yeni vaka!

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 15 bin 685 kişi iyileşti, 138 kişi hayatını kaybetti.

"Aşı ile salgın son bulacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.

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