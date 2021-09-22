22 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 242

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı.

242 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 96 oldu.