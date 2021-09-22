22 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 242
Son 24 saatte 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi, 242 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.
SAĞLIK 22.09.2021, 18:21 22.09.2021, 20:17
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı.
242 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 96 oldu.
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