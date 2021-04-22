22 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 22.04.2021, 19:05 22.04.2021, 19:17
22 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

#koronavirüs
Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Nisan 2021
İmsak 04:13
Güneş 05:41
Öğle 12:36
İkindi 16:19
Akşam 19:21
Yatsı 20:43
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P