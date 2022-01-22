22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 COVID-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor." dedi.

Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/u5J16tb5oI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2022