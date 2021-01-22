Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 149 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 789’a yükseldi.



Toplamda 28 milyon 195 bin 901 test yapıldı. Bugün yapılan 163 bin 342 testten, 5 bin 967 yeni vaka sayısı, 734 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.



Toplam vaka sayısının 2 milyon 418 bin 472 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 18 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 296 bin 50’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 3 olduğu açıklandı.