23 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 232

Son 24 saatte 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi. 232 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı.

232 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu.