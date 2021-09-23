23 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 217

Son 24 saatte 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 267 kişi sağlığına kavuştu.

SAĞLIK 23.09.2021, 18:38 23.09.2021, 20:23
23 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 217

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.

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