23 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 217

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.