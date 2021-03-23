23 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.



