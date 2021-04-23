23 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.