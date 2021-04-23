23 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 23.04.2021, 20:15 23.04.2021, 20:54
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.
18°
açık
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:40
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|34
|72
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|34
|66
|4. Trabzonspor
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Hatayspor
|34
|53
|7. Gaziantep FK
|34
|51
|8. Sivasspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Rizespor
|34
|42
|12. Antalyaspor
|35
|42
|13. Konyaspor
|34
|41
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Malatyaspor
|34
|37
|16. Kasımpaşa
|35
|37
|17. Başakşehir
|34
|36
|18. Kayserispor
|34
|35
|19. Erzurumspor
|35
|34
|20. Gençlerbirliği
|34
|32
|21. Denizlispor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|59
|4. Chelsea
|32
|55
|5. West Ham
|32
|55
|6. Tottenham
|33
|53
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|31
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|32
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|32
|34
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|32
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|32
|73
|2. Real Madrid
|32
|70
|3. Barcelona
|31
|68
|4. Sevilla
|32
|67
|5. Real Sociedad
|32
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Granada
|31
|42
|9. Osasuna
|32
|40
|10. Athletic Bilbao
|31
|38
|11. Levante
|32
|38
|12. Celta de Vigo
|32
|38
|13. Cádiz
|32
|36
|14. Valencia
|32
|35
|15. Getafe
|32
|31
|16. Deportivo Alaves
|32
|30
|17. Real Valladolid
|31
|28
|18. Huesca
|32
|27
|19. Elche
|32
|27
|20. Eibar
|32
|23
Günlük GazetelerTümü