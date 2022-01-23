23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi, 185 kişi hayatını kaybetti.

Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil! pic.twitter.com/mM7H4Tb4fY