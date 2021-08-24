24 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Son 24 saatte 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi, 230 kişi hayatını kaybetti. 15 bin 373 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 037 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı.

230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu.