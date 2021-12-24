24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi, 133 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 351 kişi sağlığına kavuştu.

Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ. pic.twitter.com/BE0ugdftvV