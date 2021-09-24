24 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 24.09.2021, 18:17 24.09.2021, 20:12
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 27.197 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 221 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır. Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." dedi.
ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz. pic.twitter.com/IsBRgRlSmo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2021
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