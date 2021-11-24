24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı.
175 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı.
175 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu.
Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı. pic.twitter.com/KGKjNlBqk6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2021
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