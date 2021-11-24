24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı.

175 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı.

175 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu.