25 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Son 24 saatte 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 651 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.