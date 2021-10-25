25 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 663

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: İKİNCİ DOZDA YÜZDE 77,5'İ GEÇMEMİZ GURUR DUYULACAK BAŞARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 115 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 214 bin 596, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 218 bin 503, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 340 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 115 milyon 480 bin 511.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı. GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 663 Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. BAKAN KOCA: İKİNCİ DOZDA YÜZDE 77,5'İ GEÇMEMİZ GURUR DUYULACAK BAŞARI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 115 MİLYONU AŞTI Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 214 bin 596, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 218 bin 503, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 340 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 115 milyon 480 bin 511.