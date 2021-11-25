25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 639 kişi sağlığına kavuştu.
"Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır."
Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır. pic.twitter.com/dmxyzFzvjI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2021
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