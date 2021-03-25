25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1790 oldu, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.