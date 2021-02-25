25 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.