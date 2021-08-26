26 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 26.08.2021, 18:47 26.08.2021, 19:22
Son 24 saatte 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 205 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 068 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı.
257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 205 oldu.
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