26 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu!
Son 24 saatte 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 875 kişi sağlığına kavuştu.
SAĞLIK 26.09.2021, 18:31 26.09.2021, 19:39
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı.
228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." dedi.
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