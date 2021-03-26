26 Mart Koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1810 oldu, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

