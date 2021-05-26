26 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Tabloya göre son 24 saatte 166 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 787'ye yükseldi.

Toplamda 53 milyon 038 bin 651 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 214 testten, 8 bin 738 yeni vaka sayısı, 681 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 212 bin 123, bugün iyileşen 12 bin 205 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 57 bin 713'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.