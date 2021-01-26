Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ocak koronavirüs tablosuna ilşkin yaptığı açıklamada, ''Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz. '' ifadelerini kullandı.