26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 421 bin 855 COVID-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişi hayatını kaybetti.

Baka Koca: Hatırlatma dozu aşılarında önemli ihmaller var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Yüzde 85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" sözlerine yer verdi.