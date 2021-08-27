27 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 244

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 koronavirüs testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 koronavirüs testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti,

iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.