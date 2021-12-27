27 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Bakan Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 362 bin 535 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 24 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,89, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,55 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 332 bin 845 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız. pic.twitter.com/SF5RjklLGJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021
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