27 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu!
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 25 bin 160 kişi iyileşti, 206 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 27.09.2021, 18:43 27.09.2021, 20:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız.." dedi.
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|16
|3. Sevilla
|6
|14
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|14
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|13
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|3
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|7
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