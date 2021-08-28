28 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 245

Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti,

iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 175 oldu.