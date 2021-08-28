28 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 245
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 28.08.2021, 19:05 28.08.2021, 20:20
Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti,
iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 175 oldu.
27°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|3
|7
|2. Altay
|2
|6
|3. Trabzonspor
|2
|6
|4. Galatasaray
|2
|6
|5. Fenerbahçe
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Alanyaspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Adana Demirspor
|3
|2
|13. Hatayspor
|2
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Göztepe
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|3
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|3
|7
|2. Ümraniye
|2
|6
|3. Eyüpspor
|2
|6
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Manisa FK
|2
|6
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|3
|7
|2. Everton
|3
|7
|3. Man City
|3
|6
|4. Chelsea
|2
|6
|5. Liverpool
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|6
|7. Brighton
|3
|6
|8. Leicester City
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. M. United
|2
|4
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|2
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Newcastle
|3
|1
|16. Leeds United
|2
|1
|17. Wolverhampton
|2
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|3
|7
|2. Mallorca
|3
|7
|3. Sevilla
|2
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Athletic Bilbao
|3
|5
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Barcelona
|2
|4
|8. Real Sociedad
|2
|3
|9. Levante
|2
|2
|10. Cádiz
|2
|2
|11. Real Betis
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Osasuna
|2
|2
|14. Villarreal
|2
|2
|15. Espanyol
|3
|2
|16. Elche
|2
|1
|17. Celta de Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Rayo Vallecano
|2
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü