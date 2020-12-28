28 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.'' ifadelerini kullandı.







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