28 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 28.12.2020, 18:35 28.12.2020, 19:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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