28 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı.

239 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.