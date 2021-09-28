28 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 28.09.2021, 19:58 28.09.2021, 20:20
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı.
239 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.
“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2021
Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım! pic.twitter.com/rJS3qra5vf
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