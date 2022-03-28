28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 272 bin 435 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 526 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,33, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.