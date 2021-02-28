28 Şubat Koronavirüs tablosu
Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
SAĞLIK 28.02.2021, 18:36 28.02.2021, 19:04
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
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Namaz Vakti 28 Şubat 2021
|İmsak
|05:38
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|24
|52
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|25
|32
|9. Athletic Bilbao
|24
|30
|10. Celta de Vigo
|25
|30
|11. Granada
|24
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|24
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|25
|20