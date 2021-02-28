28 Şubat Koronavirüs tablosu

Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

SAĞLIK 28.02.2021, 18:36 28.02.2021, 19:04
28 Şubat Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

#şubat #koronavirüs #tablo #Sağlık #Vaka #hasta #Vefat
Yorumlar (0)
14°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Şubat 2021
İmsak 05:38
Güneş 06:58
Öğle 12:50
İkindi 16:00
Akşam 18:31
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 24 39
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Celta de Vigo 25 30
11. Granada 24 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20