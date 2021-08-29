29 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 255
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 29.08.2021, 18:03 29.08.2021, 20:11
Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti,
iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.
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