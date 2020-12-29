29 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 29.12.2020, 19:13 29.12.2020, 19:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.'' ifadelerini kullandı.
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