3 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 03.10.2021, 18:53 03.10.2021, 20:30
Son 24 saatte 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi, 194 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 4 kişi sağlığına kavuştu.
Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı. pic.twitter.com/NHjJ39pWTk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 3, 2021
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