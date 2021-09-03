3 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 14 bin 527 kişi iyileşti, 276 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız.

Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

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