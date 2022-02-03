3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 455 bin 463 COVID-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı.

233 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 86 bin 14 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,58, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,52 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 142 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 142 milyon 522 bin 697'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.