30 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 245

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 koronavirüs testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 koronavirüs testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti,

iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 401 oldu.