30 Aralık Koronavirüs tablosu!
30 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
SAĞLIK 30.12.2020, 19:02 30.12.2020, 19:34
Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener. ' ifadelerini kullandı.
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