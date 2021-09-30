30 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 30.09.2021, 20:05 01.10.2021, 19:47
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 32 bin 119 kişi iyileşti, 216 kişi hayatını kaybetti. Denizli, iki doz aşılamada yüzde 75'e ulaşarak maviye döndü.
Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım. pic.twitter.com/yHCOMawNH9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 30, 2021
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