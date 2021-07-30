30 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 30.07.2021, 20:19
30 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 752 kişi iyileşti, 69 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı.

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