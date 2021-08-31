31 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 252
Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 31.08.2021, 18:15 31.08.2021, 20:50
Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 koronavirüs testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 koronavirüs testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti,
iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.
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