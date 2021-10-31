31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi, 201 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 175 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı.

201 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 116 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 392 bin 343'ü birinci doz, 48 milyon 655 bin 853'ü ikinci doz, 11 milyon 136 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.