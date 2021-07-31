31 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saate 259 bin 196 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 22 bin 332, vefat sayısı ise 79 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 107 kişi ise iyileşti. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka sayısı 20 binin üzerine çıkarak 22 bin 332 oldu. Vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün aşırı yaptığı aşı uyarılarına devam etti. Bakan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" ifadelerine yer verdi.