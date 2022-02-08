4 dakikada doğru sonuç veren COVID-19 testi geliştirildi

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Çin'de Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan COVID-19 testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, COVID-19'a yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı.

"Yeni test sayesinde güvenilir sonuca 4 dakikada ulaşıldı"

Geliştirilen testin Şanghay'da COVID-19'a yakalanan 33 kişi üzerinde denendiğinin ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğunun altı çizildi.

Testin ayrıca ateş ve grip belirtileri gösteren ancak COVID-19 olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da "yanlış pozitif" sonuç alınmadığı ifade edildi.

Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, yeni test sayesinde güvenilir sonuca sadece 4 dakikada ulaşıldığını dile getirdi.

Bilim insanları, yöntemlerinin hız, kullanım kolaylığı, yüksek hassasiyet ve taşınabilirlik sunduğunu vurguladı.