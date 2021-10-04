4 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi, 248 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 152 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı.

248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 152 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,22, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 110 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 140 bin 738'i birinci doz, 45 milyon 258 bin 194'ü ikinci doz, 10 milyon 538 bin 215'i üçüncü doz olmak üzere 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.