4 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 278
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 04.09.2021, 18:04 04.09.2021, 20:29
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 koronavirüs testi yapıldı, 20 bin 033 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 koronavirüs testi yapıldı, 20 bin 033 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti,
iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu.
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